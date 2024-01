स्थगन के बाद भी कर लिया निर्माण, पुलिस व तहसीलदार पहुंचे

मारूड़ में बाबा साहेब अंबेडकर प्रतिमा के समीप किए जा रहे अतिक्रमण को लेकर सोमवार को ग्रामीणों ने नाराजगी जताई। स्थगन आदेश के विपरीत यहां एक पंच ने ही अवैध निर्माण कर लिया है। इस मुद्दे पर ग्रामीणों की महिला और उसके परिवार के साथ झड़प हो गई। सूचना मिलने पर तहसीलदार विनय प्रकाश ठाकुर और पुलिस अधिकारी मौके पर पहुंचे।

Construction done even after adjournment, police and tehsildar arrived