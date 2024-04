कछुआ चाल से हो रहा सरकारी कार्यालयों को जोडऩे वाली सडक़ का निर्माण

जुन्नारदेव में जनपद ,तहसील होते हुए कॉलेज तक सडक़ का निर्माण पीडब्ल्यूडी विभाग ठेकेदार से करा रहा है, लेकिन चार माह से जारी निर्माण कछुआ गति से चल रहा है। इससे जनपद, तहसील, एसडीएम कार्यालय सहित कॉलेज पहुंचने वाले लोग परेशान हैं।

Construction of the road connecting government offices is going on at a snail's pace