रेत नहीं मिलने से निर्माण कार्य अटके

रेत घाट बंद होने से जिले भर में लगभग 80 करोड़ रुपए के निर्माण कार्य ठप है। मकान हो या सरकारी निर्माण रेत के अभाव में अधूरे पड़े हैं। पांढुर्ना जिले में निर्माण कराना महंगा साबित हो रहा है। वर्तमान में 10 हजार रुपए प्रति ट्रॉली रेत बेची जा रही है।

Construction work stuck due to non availability of sand