निकाय अधिकारी पर अनुबंध करना पड़ रहा भारी

छिन्दवाड़ा/परासिया. न्यूटन- चिखली सीएमओ ने एक कर्मचारी पर विभागीय जानकारी अनाधिकृतों को उपलब्ध करवाने, लगातार प्रशासन के खिलाफ उच्चाधिकारियों से शिकायत करने पर कारण बताओ नोटिस जारी किया है। इससे पहले इसी कर्मचारी ने सीएमओ के खिलाफ अनुबंध पूरा नहीं करने का आरोप लगाते हुए उच्चाधिकारियों से शिकायत की थी ।सीएमओ अजय ठाकुर ने नोटिस जारी कर कर्मचारियों को समस्त मामले में लिखित जवाब प्रस्तुत करने के लिए तीन दिनों का समय दिया है। नोटिस में नप की जानकारी दूसरों को देने, कत्र्तव्य पालन में लापरवाई और प्रशासन के खिलाफ लगातार शिकायतेें करने का आरोप लगाया गया है। वहीं शिकायतकर्ता मोनू इरपाची ने आरोप लगाया कि हम तीन भाई जुलाई 16 से पदस्थ हैं।दिसम्बर 21 से हम दो भाइयों को कुशल का वेतन दिया, किन्तु एक भाई को अद्र्धकुशल का वेतन दे रहे हैं। अनुबंध अनुसार हम तीनों भाइयों को अकुशल कर्मचारी के रूप में काम पर रखा गया है। मोनू ने गत एक जुलाई 21 से 4 अगस्त 21 तक अर्जित अवकाश लिया,किन्तु मांग होने पर मेडिकल सर्टिफिकेट उपलब्ध करवाया। जिसका भुगतान नहीं हुआ है। वहीं जनवरी 19 से सितम्बर 21 के बीच अकुशल का भी वेतन भुगतान नहीं किया गया। मामले को लेकर 18 जून 22 को नगरीय निकाय में शिकायत की गई।अनुबंध पर मिली है नौकरी : न्यूटन चिखली की पेंचनदी में डैम बना व आनेजाने का रास्ता और पाइपलाइन विस्तार कार्य निजी जमीन पर हुआ। जिसके लिए भूस्वामी से हुए अनुबंध के अनुसार उसके तीन बेटों को निकाय में अकुशल मजदूर के रूप में काम पर रखा। उनके खेत स्थित निवास पर पानी, बिजली की व्यवस्था बनाई जाएगी, किन्तु ऐसा नहीं होने पर शिकायत की गई।

