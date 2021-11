प्रदेश के खनिज मंत्री विजेन्द्र प्रताप सिंह शनिवार को अल्प समय के लिए पांढुर्ना में रुके। वे सारणी से महाराष्ट्र के वर्धा जा रहे थे। उनका विश्राम गृह में नपाध्यक्ष प्रवीण पालीवाल, उपाध्यक्ष अरूण भोसले ने स्वागत किया। दोनों ने मंत्री से पांढुर्ना को जिला बनाने और कामठीकलां जलाशय की मांग की।

Cooperation sought from the minister for Kamtiklan Reservoir