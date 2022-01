फिर गांवों तक पहुंचा कोरोना, कंटेंटमेंट एरिया घोषित

कोरोना से बचाव के लिए हर संभव उपाय किए जा रहे हैं। ग्राम पंचायत डुंगरिया में कोरोना पॉजिटिव मरीज मिलने पर उसके मकान को कंटेंटमेंट एरिया घोषित किया गया। पटवारी मोनिका जैन , सरपंच दशरथ राऊत ने कंटेंटमेंट एरिया की कार्रवाई की। महोली भारत में घर-घर पहुंच कर वैक्सीनेशन किया जा रहा है । इस कार्य में स्वास्थ्य कर्मचारी, आशा, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, सहायिका सचिव का सहयोग मिल रहा है।

छिन्दवाड़ा/ डुंगरिया . कोरोना से बचाव के लिए हर संभव उपाय किए जा रहे हैं। ग्राम पंचायत डुंगरिया में कोरोना पॉजिटिव मरीज मिलने पर उसके मकान को कंटेंटमेंट एरिया घोषित किया गया। पटवारी मोनिका जैन , सरपंच दशरथ राऊत , रोजगार सहायक वंदना ठाकुर व कर्मचारियों ने कंटेंटमेंट एरिया की कार्रवाई की। ग्राम पंचायत महोली भारत में घर-घर पहुंच कर वैक्सीनेशन किया जा रहा है । इस कार्य में स्वास्थ्य कर्मचारी, आशा, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, सहायिका सचिव का सहयोग मिल रहा है। आंगनबाड़ी केंद्र में मंगलवार को बच्चों को विटामिन की दवा पिलाई गई। बच्चों का वजन एवं ऊंचाई मापी। जिस बच्चे का वजन कम निकला उनके माता को खान पान संबंधित जानकारी एवं सेहत का विशेष ध्यान रखने कहा। केंद्र में एएनएम पिंकी पाल ,आशा कार्यकर्ता प्रमिला मंगरोले आंगनबाड़ी कार्यकर्ता विंदेश्वरी डाहट, सुमन सुलखिया उपस्थित रहीं।धरना देंगे: कोविडकाल में उपचार कराने वाले पेंच, कन्हान, पाथाखेड़ा सहित वेकोलि के लगभग 2200 सेवानिवृत्त कामगारों के मेडिकल बिल का भुगतान वेकोलि मुख्यालय द्वारा नहीं किया जा रहा। इसके विरोध में २६ जनवरी को जिला मुख्यालय पर धरना दिया जाएगा। इस सम्बन्ध में भारतीय कोयला खदान सेवानिवृत्त कामगार संघ के महामंत्री शिवदयाल बिसन्दरे ने बताया कि सेवानिवृत्त कामगारों के मेडिकल बिल का भुगतान किया जाना चाहिए। कम्पनी के सीएमडी को पत्र लिखकर लम्बित मेडिकल बिलों का भुगतान की मांग की है। साथ ही कोयला खान भविष्य संगठन के द्वारा वर्ष 2018 में जमा राशि पर 8 प्रतिशत से बढ़ाकर 8.6 प्रतिशत की दर से ब्याज की गणना कर सेवानिवृत्त कामगारों को भुगतान करने का आदेश जारी किया गया है ,लेकिन बढ़ी हुई दर से ब्याज का भुगतान नहीं किया जा रहा है।

Corona then reached the villages, declared the content area