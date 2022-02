जनता के टैक्स से प्राप्त राजस्व में नहीं होने देंगे भ्रष्टाचार

सरपंच सचिव संगठन के बाहरी लोगों के ग्राम पंचायतों के कार्य में दखल सहित अन्य आरोपों के जबाव में आरटीआई कार्यकर्ताओं ने भी प्रशासन को ज्ञापन सौंपा है। आरटीआइ कार्यकर्ताओं ने कहा ग्राम पंचायतों के विकास कार्य के लिए जनता द्वारा दिए जा रहे टैक्स से प्राप्त राजस्व में भ्रष्टाचार नहीं होने देंगे। सूचना का अधिकार के जरिए आरटीआई कार्यकर्ताओं पर मिथ्या आरोप लगाए गए हैं। यह भ्रष्टाचार को ढंकने की सोची समझी साजिश है।

छिन्दवाड़ा/पांढुर्ना. सरपंच सचिव संगठन के बाहरी लोगों के ग्राम पंचायतों के कार्य में दखल सहित अन्य आरोपों के जबाव में आरटीआई कार्यकर्ताओं ने भी प्रशासन को ज्ञापन सौंपा है। आरटीआइ कार्यकर्ताओं ने कहा ग्राम पंचायतों के विकास कार्य के लिए जनता द्वारा दिए जा रहे टैक्स से प्राप्त राजस्व में भ्रष्टाचार नहीं होने देंगे। सूचना का अधिकार के जरिए आरटीआई कार्यकर्ताओं पर मिथ्या आरोप लगाए गए हैं। यह भ्रष्टाचार को ढंकने की सोची समझी साजिश है। आरटीआई के तहत जानकारी मांगना मौलिक अधिकार है। इस बीच शिव सेना के जिला अध्यक्ष संजय इंगोले ने कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर ग्राम पंचायत इटावा में 19 लाख के कथित भ्रष्टाचार मामले में कार्रवाई करने की मांग की है। ज्ञापन में बताया कि ग्राम पंचायत में सडक़, नाली, चबूतरा निर्माण में भारी अनियमितता की है। शिवसेना के आरोप पर पंचायत की जांच की गई थी। अनियमितता पकड़ी गई। इसलिए शीघ्र जिम्मेदारों पर कार्रवाई की जाए। हादसा: मोहगांव रोड पर सावंगा पिपला के समीप मंगलवार शाम बाइकों की टक्कर में चार लोग घायल हो गए। इनमें एक बुजुर्ग की बुधवार सुबह सिविल अस्पताल में मौत हो गई। मिली जानकारी के अनुसार मवेशी व्यापारी सिवनी निवासी बाबूलाल (६६) पिता महादेव पवार, अशोक व्यंकटी पाटील निवासी जूनापानी के साथ पांढुर्ना की ओर लौट रहे थे । तभी मोहगांव रोड पर सामने से आ रही दो मोटरसाइकिलों से इनकी बाइक टकरा गई। हादसे में बाबूलाल और अशोक को गंभीर चोंटे लगी थी। मंगलवार शाम को प्राथमिक उपचार के बाद दोनों को नागपुर रैफर कर दिया गया था। बाबूलाल के पोते ने बताया कि नागपुर अस्पताल में सब कुछ ठीक कह कर रात को लौटा दिया। बुधवार सुबह बाबूलाल को पट्टी बंधवाने के लिए अस्पताल लाया गया। उसे स्ट्रेचर से उतारा तभी उसका दम टूट गया।

