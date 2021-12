सास-ससुर के बीच आए दिन होने वाले विवाद से परेशान हो कर बेटे ने पत्नी को उसके मायके छोड़ दिया । इससे क्षुब्ध पत्नी ने परामर्श केंद्र में गुहार लगाई। पति को बुलाकर दोनों को समझाइश दी गई । अंतत: दोनों समझौते के लिए सहमत हो गए।

Couple agree to live together with the initiative of Family Counseling Center