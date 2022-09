कार और वैन से हो रही गो वंश की तस्करी , ऐसे खुली पोल

गो वंश के तस्कर पुलिस और हिन्दू संगठनों की निगाह से बचने के लिए नए-नए तरीके अपना रहे हैं। तस्कर अब वैन में गायों को ठंूस कर महाराष्ट्र ले जाते हैं। ऐसी ही एक वैन खाई में गिर गई। उसमें सात नग गोवंश था। तीन की मौत हो गई। जुन्नारदेव से डुंगरिया डूंगरिया की तरफ मवेशियों से भरी एक वैन वाहन अनियंत्रित होकर संगम गुलाई के समीप 20 फीट नीचे खाई में जा गिरा। सूचना मिलते ही पुलिस पहुंची व मवेशियों को निकाला। कुल सात मवेशी थे। इनमें से तीन की मौत हो चुकी थी। चार का उपचार करा गोशाला भिजवाया।

छिन्दवाड़ा/डुंगरिया. गो वंश के तस्कर पुलिस और हिन्दू संगठनों की निगाह से बचने के लिए नए-नए तरीके अपना रहे हैं। तस्कर अब वैन में गायों को ठंूस कर महाराष्ट्र ले जाते हैं। ऐसी ही एक वैन खाई में गिर गई। उसमें सात नग गोवंश था। तीन की मौत हो गई। जुन्नारदेव से डुंगरिया डूंगरिया की तरफ मवेशियों से भरी एक वैन वाहन अनियंत्रित होकर संगम गुलाई के समीप 20 फीट नीचे खाई में जा गिरा। सूचना मिलते ही पुलिस पहुंची व मवेशियों को निकाला। कुल सात मवेशी थे। इनमें से तीन की मौत हो चुकी थी। चार का उपचार करा गोशाला भिजवाया। हादसे में वाहन चालक मोहसिन खान घायल हो गया। उसे सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया है। वाहन में 7 मवेशी थे पुलिस ने बताया कि मोहसिन खान पिता सलीम खान निवासी परासिया मवेशियों को लेकर जा रहा था। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। घटनास्थल पर थाना प्रभारी बृजेश मिश्रा , उप निरीक्षक अनीता सराठे, प्रधान आरक्षक संदीप चौरसिया, कपूर चंद एएसआई भद्दू सिंह मरावी, आरक्षक चंद्र किशोर रघुवंशी, नवनीत निवारे, राघवेंद्र कुशवाहा ने घायल मवेशियों को वाहन से निकाला व उपचार कराया। ग्राम खिरसाडोह में अवैध उत्खनन करते जेसीबी तथा एक ट्रैक्टर को तहसीलदार नीलिमा राजलवार ने जब्त कर खनिज अधिनियम में मामला दर्ज किया है। खिरसाडोह में लंबे समय से वन भूमि तथा राजस्व भूमि पर अवैध उत्खनन चल रहा था। जांच के दौरान जेसीबी की सहायता से खनन कर ट्रैक्टर से गौण खनिज परिवहन का मामला सामने आया। मौके से जेसीबी तथा ट्रेक्टर को जब्त कर चालक एवं वाहन मालिक के विरूद्व मामला पंजीबद्व किया गया है।

Cow lineage being smuggled by car and van, such an open pole