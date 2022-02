जंगल के रास्ते वैन -जीपों से हो रही गो तस्करी

गो तस्करों ने अब पक्की सडक़ों को छोड़ कर जंगल के कच्चे रास्ते पकड़ लिए हैं। जीप-वैन जैसे हल्के वाहनों में सात-आठ गो वंश को क्रूरता पूर्वक ले जाया जाता है। पुलिस से बचते हुए ये आसानी से सीमा पार कर महाराष्ट्र तक पहुंच जाते हैं।ग्राम मांडई माल के जंगल में शनिवार रात गोवंश को क्रूरता पूर्वक ले जाते तस्कर कार्रवाई की भनक पडऩे पर वाहन को छोड़ कर भाग गए। वाहन में सात गायों को भरकर मांडई माल के जंगल से महाराष्ट्र की ओर ले जाया जा रहा था।

छिन्दवाड़ा/परासिया. गो तस्करों ने अब पक्की सडक़ों को छोड़ कर जंगल के कच्चे रास्ते पकड़ लिए हैं। जीप-वैन जैसे हल्के वाहनों में सात-आठ गो वंश को क्रूरता पूर्वक ले जाया जाता है। पुलिस से बचते हुए ये आसानी से सीमा पार कर महाराष्ट्र तक पहुंच जाते हैं। ग्राम मांडई माल के जंगल में शनिवार रात गोवंश को क्रूरता पूर्वक ले जाते तस्कर कार्रवाई की भनक पडऩे पर वाहन को छोड़ कर भाग गए। वाहन में सात गायों को भरकर मांडई माल के जंगल से महाराष्ट्र की ओर ले जाया जा रहा था। सूचना मिलने पर विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल के विवेक यदुवंशी, रूपेश यदुवंशी एवं कार्यकर्ताओं ने पुलिस को जानकारी दी। इनके पहुंचने से पहले ही तस्कर वाहन को छोड़ कर भाग गए। वाहन में सात गायों में एक मृत पाई गई जिसका अंतिम संस्कार विश्व हिंदू परिषद , बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने किया । पुलिस ने जीवित गायों को कचराम गो शाला पहुंचाया। अज्ञात के विरूद्ध प्रकरण दर्ज कर वाहन को जब्त कर लिया गया है। गो तस्करी को रोकने में कार्यकर्ता बबलू यादवए विष्णु बंदेवार अर्जुन यदुवंशी, निक्की , राजाराम यदुवंशी, राजेश मंदरे गोविंद यदुवंशी, सत्यम, राजेश यदुवंशी मोनू पाटिल, राहुल साहू, हरीश सोनी, राजकुमार, अजय पाल, रोहित यादव का सहयोग रहा। अमरवाड़ा में प्रशासन की ओर से मीट मार्केट के लिए निर्धारित स्थल तय किए जाने के बाद भी कुछ लोग दूसरी जगह खुले में मटन मछली बेच रहे हैं। मिली जानकारी के अनुसार चौरई रोड पर पुरानी मंडी आदिवासी चबूतरा के आगे खुले में मटन मछली बेचा जा रहा है। नागरिकों ने प्रशासन से तत्काल कार्रवाई करने की मांग की है। साथ ही निर्धारित स्थल पर ही दुकानें लगवाने की मांग करते हुए आंदोलन की चेतावनी दी है।

Cow smuggling being done through van jeeps through the forest