सडक़ छोड़ जंगल के रास्ते हो रही गोवंश तस्करी

छिंदवाड़ा/मोहगांव. गो-तस्कर अब मुख्य सडक़ों को छोड़ कर जंगल और कच्चे रास्तों से गोवंश को महाराष्ट्र ले जा रहे हैं। इलाके से खास कर बैलों की तस्करी हो रही है। दिखावे के लिए रसीद बनाकर गोवंश को महाराष्ट्र के कत्लखानों को भेजा जा रहा है। लोगों का आरोप है कि जिम्मेदार विभागों को इसकी जानकारी होने के बावजूद तस्करी पर अंकुश नहीं लग पा रहा है। तस्करों का एक मजदूर ही लाठियां बरसाते हुए 100 बैलों को धकेलता हुआ ले जाता है। इनके खिलाफ पशु उत्पीडऩ की भी कार्रवाई नहीं हो रही है। मोहगांव में हर सप्ताह बैल बाजार लगता है। तस्कर यहां से गोवंश खरीदकर रात के समय में गाडिय़ां में भर कर महाराष्ट्र की ओर भेज देते हैं। कई बार गोवंश से भरी गाडिय़ां पकड़ी जा चुकी है। तस्कर गोवंश को पैदल मार्ग से भी धकेलते हुए ले जाते हैं। इसके लिए मजदूरों की मदद ली जाती है। भूखे प्यासे गो-वंश को पैदल चलाया जाता है। नागरिकों ने इस सम्बन्ध में कई बार प्रशासन से शिकायत की है। लोगों का आरोप है कि मोहगांव पुलिस थाने के बगल के रास्तों से ही गोवंश की तस्करी की जाती है। ग्राम कोल्हिया के दमुआ रोड पर घर के सामने बंधी बकरी चोरी हो गई। कासिम खान ने बताया उसकी तीन बकरा बकरी घर में बंधी थी। एक बकरी घर के सामने रोड पर बंधी हुई थी। वह पत्नी के साथ बाहर गया था। इसी बीच दोपहर के समय अज्ञात चोर बकरी को ले गए। उसने बताया कि बकरी एक माह बाद बच्चे देने वाली थी । पुलिस चौकी डुंगरिया में सूचना दर्ज कराई है।

