अस्पताल में इलाज शुरु होने से पहले आईं दरारें

जुन्नारदेव नगर के वार्ड 10 में सब्जी मंडी के पीछे बनाए जा रहे सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र भवन में दरारें साफ नजर आ रही हैं। करीब 4 करोड़ की लागत से भवन का अधिकांश काम पूरा हो गया है। एप्रोच रोड और सामान्य कार्य बकाया होने के कारण भवन सम्बन्धित विभाग को सौंपा नहीं गया है। लोगों का कहना है कि भवन की नींव के पास दरारें आने से भविष्य में हादसा हो सकता है।

Cracks occurred before the start of treatment in the hospital