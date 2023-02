डॉक्टर नहीं मिलने पर किया हंगामा

Submitted by:

नगर के उप स्वास्थ्य केंद्र में सोमवार को 10 से अधिक बुजुर्ग महिलाएं इलाज व अन्य रोगी इलाज के लिए डॉक्टर की राह तक रहे थे। 11 बजे तक डॉक्टर के नहीं आने पर मरीजों ने हंगामा शुरू कर दिया।

created ruckus for not getting a doctor