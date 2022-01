प्राचार्य के विरुद्ध पॉस्को एक्ट के तहत अपराध दर्ज

शासकीय हाईस्कूल के प्राचार्य संजय सोनारे के विरुद्ध नाबालिग लडक़ी की शिकायत पर छेडख़ानी और पॉस्को एक्ट के तहत पुलिस ने कार्रवाई की है। एक दिन पहले तिगांव के ग्रामीणों ने पुलिस, प्रशासन और शिक्षा अधिकारियों को शिकायत देकर प्राचार्य के विरुद्ध छात्राओं को अश्लील मैसेज भेजने का आरोप लगाया था। पुलिस ने प्राचार्य का मोबाइल जब्त कर लिया है। । इस घटना के बाद पूरा शिक्षा विभाग भी कार्रवाई करने की तैयारी में है।

छिन्दवाड़ा/पांढुर्ना. शासकीय संजय गांधी हाईस्कूल के प्राचार्य संजय सोनारे के विरुद्ध एक नाबालिग लडक़ी की शिकायत पर छेडख़ानी और पॉस्को एक्ट के तहत पुलिस ने कार्रवाई की है। एक दिन पहले तिगांव के ग्रामीणों ने पुलिस, प्रशासन और शिक्षा अधिकारियों को शिकायत देकर प्राचार्य के विरुद्ध छात्राओं को अश्लील मैसेज भेजने का आरोप लगाया था। जिसके बाद पुलिस ने प्राचार्य को हिरासत में लेकर जांच प्रारंभ की थी। पुलिस ने प्राचार्य का मोबाइल जब्त कर लिया है। वहीं एक नाबालिग की रिपोर्ट पर अपराध दर्ज कर लिया गया है। इस घटना के बाद पूरा शिक्षा विभाग भी कार्रवाई करने की तैयारी में है। गुरुवार को बीइओ योगीराज वानोडे ने इस संपूर्ण प्रकरण से जिला शिक्षा अधिकारी को अवगत कराया है। विभागीय कार्रवाई शीघ्र होने की बात कही जा रही है।अभियान : अवैध धंधों के खिलाफ अभियान के तहत अमरवाड़ा पुलिस बल ने 10 लोगों को ताश के पत्तों पर जुआ खेलते धर दबोचा। इनके पास से करीब १३ हजार रुपए मिले हैं। मुखबिर की सूचना पर अमरवाड़ा थाना के सहायक उपनिरीक्षक मेर सिंह परते ,गोपाल साहू ,वीरेंद्र शर्मा आरक्षक तथा प्रदीप भलावी आदि के साथ अमरवाड़ा से 8 किलोमीटर दूर महोली के निकट मैदान की घेराबंदी की । यहां लोग जुआ खेल रहे थे। पुलिस को देख कुछ भाग छूटे ।पकड़े गए आरोपियों में मोहन पौनारी, राजकुमार पिपरिया राजपूत सोनू अमरवाड़ा, पप्पू वर्मा ,बब्लेश विक्की ,आसाराम निवासी धनोरा , पोटू सुखारी, बंटी कोपाखेड़ा आदि को दबोच लिया। ग्राम पंचायत लोनादेई में ऑनलाइन के माध्यम से विधिक साक्षरता एवं जागरुकता शिविर का आयोजन किया गया।

Crime registered against the principal under POSCO Act