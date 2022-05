वेकोलि: आश्रित कामगारों की नौकरी पर संकट

छिन्दवाड़ा/परासिया. वेकोलि मुख्यालय द्वारा दिए गए एक आदेश से कोयलांचल में हडंकप मच गया है। उप महाप्रबंधक ने पेंच एवं कन्हान के जीएम को लिखे गए पत्र में कहा है कि राष्ट्रीय वेतन समझौता के अनुसार मेडिकल अनफिट कर्मचारी के 58 वर्ष आयु पूर्ण होने के बाद आश्रित को नौकरी देने का प्रावधान नहीं है। इसलिए इन सभी आश्रित कर्मचारियों को कारण बताओ नोटिस जारी कर तीन दिन में जवाब मांगा जाये।

Published: May 10, 2022 09:57:54 pm

छिन्दवाड़ा/परासिया. वेकोलि मुख्यालय द्वारा दिए गए एक आदेश से कोयलांचल में हडंकप मच गया है। मेडिकल अनफिट कर्मचारियों के आश्रित को नौकरी देने का प्रावधान है जिसके तहत हजारों कर्मचारियों के आश्रितों को नौकरी मिली है। 30 अप्रैल को उप महाप्रबंधक पीआईआर वेकोलि मुख्यालय नागपुर ने पेंच एवं कन्हान के जीएम को लिखे गए पत्र में कहा गया है कि राष्ट्रीय वेतन समझौता एनसीडब्लूए 6 के अनुसार मेडिकल अनफिट में 9:4:0 के तहत कर्मचारी के 58 वर्ष आयु पूर्ण होने के बाद आश्रित को नौकरी देने का प्रावधान नहीं है। इसलिए इन सभी आश्रित कर्मचारियों को कारण बताओ नोटिस जारी कर तीन दिन में जवाब मांगा जाये कि उक्त प्रावधान अनुसार नियमों के विपरीत आपके पिता की आयु 58 वर्ष पूर्ण होने के बावजूद लाभ लेते हुए उनके आश्रित के रूप में रोजगार प्राप्त किया है। इसलिए नियमों के विरुद्ध रोजगार प्राप्त करने पर आपकी नियुक्ति प्रारंभ से शून्य होती है।हालांकि एनसीडब्यूए 6 के जिस प्रावधान का हवाला दिया जा रहा है उसे लगभग 25 वर्ष हो चुके है लेकिन वर्तमान में यह वर्ष 2012 के बाद 58 वर्ष की आयु पूरी कर चुके मेडिकल अनफिट कर्मचारियों पर लागू की गई है। इस अवधि में पेंच एवं कन्हान क्षेत्र में करीब 150 कर्मचारी प्रभावित होंगे। चूंकि प्रावधान एनसीडब्लूए 6 से लागू है ऐसी स्थिति में यदि भविष्य में इस प्रावधान को लागू करने का दायरा बढ़ा तो हजारों कर्मचारी इससे प्रभावित होंगे। गौरतलब है कि अधिकांश कर्मचारी रिटायरमेंट के आसपास अवधि में मेडिकल अनफिट होकर अपने बच्चे को नौकरी दिलाने का प्रयास करते है। ऐसे दर्जनों उदाहरण है जब रिटायरमेंट के एक दिन शेष रहने पर भी कर्मचारी मेडिकल अनफिट हुए है। वेकोलि मुख्यालय द्वारा इतने वर्षों के बाद इस प्रावधान का क्रियान्वयन करना तथा नोटिस जारी करना भी कई सवाल खडे करता है। गौरतलब है कि आश्रित को नौकरी देने की प्रक्रिया में एरिया प्रबंधन से लेकर मुख्यालय तक के अधिकारी शामिल रहते है नियम विरूद्ध नियुक्ति करने पर फिलहाल उन्हें नोटिस नहीं दिया गया है।

Wakoli: crisis on the job of dependent workers