पानी नहीं मिलने से सूख रही फसलें

मानसून के मुंह मोडऩे और खेतों में सूखती फसलों को देख किसानों में चिंता व्याप्त है। इस सम्बन्ध में एसडीएम को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौपते हुए ब्लॉक किसान कांग्रेस अध्यक्ष हरनाम सिंह सेंगर की आंखें भर आईं। उनका कहना था कि अघोषित बिजली कटौती से किसान सिंचाई नहीं कर पा रहे है।

Crops drying up due to lack of water