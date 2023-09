अल्प वर्षा व अघोषित बिजली कटौती से फसलें सूखने के कगार पर

लंबे समय से बारिश नहीं होने की वजह से दिन का तापमान चढ़ा हुआ है। गर्मी और उमस से लोग परेशान है। इस बीच अघोषित बिजली कटौती ने लोगों के पसीने छुड़ा दिए हैं। बिजली कटौती के कारण किसान सिंचाई नहीं कर पा रहे है

Crops on the verge of drying up due to scanty rainfall and unannounced power cuts.