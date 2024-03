सैकड़ों हितग्राहियों के खातों में पहुंचे करोड़ों रुपए

जनपद पंचायत अमरवाड़ा के सभाकक्ष में संबल योजना के हितग्राहियों को सहायता राशि दी गई। अमरवाड़ा में 161 हितग्राहियों में से 20 को चार-चार लाख तथा 141 हितग्राहियों को दो-दो लाख रुपए भुगतान किया गया। तामिया जनपद क्षेत्र के 55 हितग्राहियों के खाते में एक करोड़ छब्बीस लाख रुपए की राशि डाली गई।

Crores of rupees reached the accounts of hundreds of beneficiaries