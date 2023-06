हजार रुपए निकालने बैंक में लगी लाड़ली बहनों की भीड़

मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना में पात्र महिलाओं के खाते में एक हजार रुपए आ गए हैं और इन्हें निकलवाने के लिए महिलाएं बैंक पहुंचने लगी है। डुंगरिया के सेंट्रल बैंक में सोमवार सुबह 1000 रुपए निकलवाने महिलाओं की भीड़ रही। जिन महिलाओं के खाते में पैसे नहीं आए वे बैंक में डीबीटी के लिए जद्दोजहद कर रही थी।

Crowd of dear sisters gathered in the bank to withdraw thousand rupees