सिलेंडर में लगी आग, बुलाने पर भी नहीं पहुंची फायर ब्रिगेड

संत रविदास वार्ड में रहने वाले हरि विजयकर के मकान में रहने वाले किराएदार बाबूराव बारस्कर के घर सिलेंडर में अचानक आग लगने से हडकंप मच गया। पूरे मकान में आग लगने की आशंका से लोग डर गए। तत्काल फायर ब्रिगेड को सूचना दी , लेकिन फायर ब्रिगेड नहीं पहुंची।

Cylinder caught fire, fire brigade did not reach even after being called