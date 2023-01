बांध कर देगा बेघर, पैसा नहीं खेत के बदले खेत चाहिए

ग्राम पंचायत भंवारी रैयत, बीजागोरा एवं मेहलारी बाकुल सहित 14 ग्रामों में 90 फीसद आदिवासी परिवार हैं । कृषि एवं वनोपज से जीविका निर्वाह करते हैं। संगम बांध निर्माण से बेघर हो जाएंगे, कृषि जमीन भी चली जाएगी, शासन से मिलने वाला मुआवजा अपर्याप्त होगा। जनहित में बांध निर्माण निरस्त किया जाए। यदि बांध बनाया जाता है तो जमीन के बदले जमीन एवं परिवार के एक सदस्य को नौकरी दी जाए।

Dam will make homeless, no money, need farm instead of farm