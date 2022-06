गांव में भी होने लगी दिनदहाड़े चोरी

ग्राम बडचिचोली में सोमवार दोपहर थोड़े समय के लिए सूने छोड़े गए मकान से चोर करीब आठ लाख रुपए का माल चुरा ले गए। चोरी गए सामान में सोने-चांदी के गहने न नकदी शामिल है। दिनदहाड़े चोरी से गांव वाले भी चिन्तित हो उठे। वारदात बड़चिचोली निवासी तथा प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के औषधालय में पदस्थ बाबाराव पाटिल के यहां हुई।

छिन्दवाड़ा/ बड़चिचोली. ग्राम बडचिचोली में सोमवार दोपहर थोड़े समय के लिए सूने छोड़े गए मकान से चोर करीब आठ लाख रुपए का माल चुरा ले गए। चोरी गए सामान में सोने-चांदी के गहने न नकदी शामिल है। दिनदहाड़े चोरी से गांव वाले भी चिन्तित हो उठे। वारदात बड़चिचोली निवासी तथा प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के औषधालय में पदस्थ बाबाराव पाटिल के यहां हुई। पाटिल ने बताया कि वे अस्पताल गए हुए थे और पत्नी किसी काम से ग्राम पंचायत गई। इसी दौरान मकान को सूना देख चोरों ने वारदात को अंजाम दिया। पत्नी जब घर लौटी तो ताला टूटा हुआ था। अंदर जाकर देखा तो करीब तीन लाख ७० हजार रुपए नकद, आधा किलो चांदी के आभूषण सहित सोने के जेवर चोरी हो गए। सूचना मिलने पर बड़चिचोली चौकी प्रभारी आशीष भिमटे मौके पर पहुंचे व निरीक्षण किया। पुलिस ने चोरों की तलाश शुरू कर दी है। गांव में दिनदहाड़े चोरी की वारदात को ग्रामीणों ने गंभीरता से लिया है। पुलिस के अलावा ग्रामीणों ने भी वारदात का सुराग लगाने की बात कह रहे है। उनका कहना है कि इसमें गांव के ही किसी उचक्के का हाथ हो सकता है। इधर बड़चिचोली ग्राम में ही सोमवार को दो किसानों के कोठों में अचानक आग लगने से करीब तीन लाख की सामग्री जल गई। बड़चिचोली में गोशाला के बाजू में शामराव निहारे तथा उसके भाई संजय निहारे के कोठे हैं। इनमें अचानक आग लग गई। कोठे में रखे कृषि यंत्र, खाद- बीज, पाइप तथा अन्य सामग्री जलकर राख हो गई। इसकी सूचना पटवारी सुघीर प्रधान को दी। पटवारी ने मौका स्थल पर पहुंचकर पंचनामा तैयार किया। आग लगने के कारणों का पता नहीं चला है।

Daylight theft started happening in the village too