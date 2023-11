डैम के गेट लगाने में देरी, जल संकट का करना पड़ेगा सामना

न्यूटन पेंच नदी पर बने डैम के नए गेट बना कर लगाने में देरी का खमियाजा जनता को जल संकट के रूप में भुगतना होगा। डैम से परासिया नगर को जलापूर्ति होती है, लेकिन पर्याप्त जलसंग्रहण नहीं होने से गर्मियों में पानी का संकट बढ़ जाता है। डैम में गेट लगाने का कार्य धीमी गति से होने से जल संग्रहण नहीं हो पाएगा ।

Delay in installing dam gate, will have to face water crisis