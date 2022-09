महाराष्ट्रीयन बहुओं की मांग शपथ पत्र को किया जाए मान्य

नगर पालिका चुनाव में जाति प्रमाण पत्र को लेकर महिला नेत्रियों की उलझन सुलझ नहीं पा रही है। महाराष्ट्र का जाति प्रमाण पत्र महिला नेत्रियों के राजनीतिक भविष्य पर संकट पैदा कर रहा है। इस बीच मांग की जा रही है कि हाल ही में हुए पंचायत चुनाव की तरह अगर नगर पालिका चुनाव में शपथ पत्र को स्वीकार कर लिया जाए तो बात बन सकती है।जलाराम वार्ड में अधिकांश परिवारों की बहू महाराष्ट्र की हैं। बिना प्रदेश के जाति प्रमाण पत्र के चुनाव नहीं लड़ पा रही है।

छिन्दवाड़ा/ पांढुर्ना. नगर पालिका चुनाव में जाति प्रमाण पत्र को लेकर महिला नेत्रियों की उलझन सुलझ नहीं पा रही है। महाराष्ट्र का जाति प्रमाण पत्र महिला नेत्रियों के राजनीतिक भविष्य पर संकट पैदा कर रहा है। इस बीच मांग की जा रही है कि हाल ही में हुए पंचायत चुनाव की तरह अगर नगर पालिका चुनाव में शपथ पत्र को स्वीकार कर लिया जाए तो बात बन सकती है।दरअसल पंचायत चुनाव में जिनके पास मध्यप्रदेश का जाति प्रमाण पत्र नहीं था। उन्होंने अपनी जाति के पक्ष में एक शपथ पत्र प्रस्तुत किया था। उस आधार पर चुनाव लडऩे के लिए पात्र घोषित कर दिया गया। इस सुविधा को नगर पालिका चुनाव में भी लागू करने की मांग की गई है। शहर के 30 वार्डों में ये समस्या तो है ही पर जलाराम वार्ड में अधिक है। यहां अधिकांश परिवारों की बहू महाराष्ट्र की हैं। बिना प्रदेश के जाति प्रमाण पत्र के चुनाव नहीं लड़ पा रही है। नगर पालिका चुनाव लडऩे २२ इच्छुक मंगलवार को नामांकन फार्म लेकर गए है। अब तक नामांकन भरने का खाता नहीं खुल सका है। भाजपा, कांग्रेस सहित अन्य दल अभी प्रत्याशी चयन की प्रक्रिया में जुटे हैं। 12 सितंबर तक नाम निर्देशन पत्र भरे जाएंगे। राष्ट्रीयकृत बैंक में खाता जरूरी निर्वाचन अधिकारी आरआर पांडे ने बताया कि उम्मीद्वारों का राष्ट्रीयकृत बैंक में खाता जरूरी है। इसी खाते से चुनावी खर्च का लेखा-जोखा रखा जाएगा। ऐसे में चुनाव लडऩे के इच्छुक बैंकों के चक्कर काटते नजर आ रहे है। इधर देवस्थल पहली पायरी में मंगलवार को उपसरपंच संघ का गठन किया। जनपद की 97 पंचायतों के नवनिर्वाचित उप सरपंचों ने अपने अधिकारों व ग्राम विकास में सहायक होने की बात कही। बैठक में उपसरपंच संघ का गठन कर संरक्षक विजय सूर्यवंशी ,दशन माउसकर, कारेशा धुर्वे,जगन्नाथ यदुवंशी की उपस्थिति में राकेश खरे को संघ का ब्लॉक अध्यक्ष चुना गया।

Demand oath for Maharashtrian daughter-in-law letter should be accepted