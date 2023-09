उप सरपंच ने जबरन स्कूल परिसर से कटवा दिए पुराने पेड़

जाम के शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय परिसर को क्षति पहुंचाने पर प्राचार्य ने उमरानाला पुलिस चौकी में शिकायत की है। प्राचार्य शारदा इवनाती के अनुसार उप सरपंच व उनके कुछ साथियों ने बिना अनुमति 25 सितंबर को लगभग 35 वर्ष पुराने अशोक के पेड़ों को कटवा दिया।

Deputy Sarpanch forcibly cut down old trees from the school premises