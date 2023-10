11 माह बाद भी नहीं तोड़ा देवर्धा का जर्जर भवन

Submitted by:

देवर्धा के जर्जर सामुदायिक भवन को सीईओ के आदेश के 11 महीने बाद भी गिराया नहीं गया है। सामुदायिक भवन निर्माण में अनियमितता बरती गई थी। स्थानीय लोगों ने इसकी शिकायत सीएम हेल्पलाइन और जनपद सीईओ से की थी। सीईओ भागचंद टिम्हरिया ने जांच के बाद 11 नवंबर 2022 को भवन को तोडऩे का आदेश जारी किया था।

Devardha's dilapidated building not demolished even after 11 months