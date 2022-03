Development: वर्षों का इंतजार होगा खत्म, यहां ओवरब्रिज की मिलेगी सौगात

मेगा ब्लॉक के दौरान ओवरब्रिज के लिए गर्डर लॉन्चिंग की जाएगी।





छिंदवाड़ा. रेलवे द्वारा खजरी रोड पर ओवरब्रिज निर्माण का काम शुरु कर दिया गया है। बताया जाता है कि मध्य रेलवे शुक्रवार को लगभग छह घंटे का मेगा ब्लॉक लेगा। इस दौरान रेलमार्ग से ट्रेन का परिचालन नहीं होगा। मेगा ब्लॉक के दौरान ओवरब्रिज के लिए गर्डर लॉन्चिंग की जाएगी। गर्डर लॉन्चिंग के लिए तीन क्रेन पहुंच चुकी है। रेलवे अधिकारियों की मानें तो गर्डर लॉन्चिंग के बाद लगभग दो माह का समय शेष कार्य पूरा होने में लगेगा। इसके बाद रेलवे की तरफ से ओवरब्रिज निर्माण का कार्य पूरा हो जाएगा। गौरतलब है कि बीते दिनों कमिश्नर ऑफ रेलवे सेफ्टी(सीआरएस) ने रेलमार्ग के ऊपर गार्डर लॉन्चिंग के लिए अप्रूवल दिया था। खजरी रोड पर एक क्रेन भी बीते हफ्ते पहुंच चुकी है। हालांकि गर्डर लॉन्चिंग के लिए तीन क्रेन की जरूरत थी। क्रेन नरसिंहपुर से आनी थी। बता दें कि लगगभ चार साल पहले खजरी रोड पर टीवी सेनटोरियम के पास रेलवे ओवरब्रिज निर्माण की योजना बनाई गई थी। रेलवे एवं नगर पालिका निगम को मिलकर कार्य पूरा करना था। नपानि ने अपना कार्य तो पूरा कर लिया, लेकिन सीआरएस का अप्रूवल न मिलने से देरी हो रही थी। तकनीकी समस्या की वजह से रेलवे के हिस्से का कार्य रुका हुआ था।

