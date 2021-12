संत नामदेव प्रतिमा स्थापना पर शोभायात्रा में उमड़े भक्त

माउली मंदिर बोरगांव में संत नामदेव, संत गोराकुंभार की प्रतिमा स्थापना महोत्सव उत्साह के साथ मनाया गया। प्रतिमाओं की शोभायात्रा निकाली गई। भक्तों ने भजनों की प्रस्तुति दी।

Devotees gathered in procession on the installation of Sant Namdev statue