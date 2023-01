नए साल में दर्शन के लिए पैदल जामसांवली पहुंच रहे भक्त

मित्रमंडल लोधीखेड़ा व हनुमान भक्तों के सहयोग से पहली बार जामसांवली तक पद यात्रा का आयोजन किया गया। भक्त भगवान हनुमान का जयघोष करते हुए बाज़ार चौक के राम मंदिर से रवाना हुए। नगर में जगह-जगह पालकी की पूजा व पदयात्रियों का स्वागत किया गया ।

Devotees reaching Jamsanwali on foot for darshan in the new year