छिन्दवाड़ा/ पांढुर्ना. शहर में शुक्रवार 11 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। पीडि़तों में आठ शहर के और ग्राम उमरीकला, कामठीकलां और लेंढोरी के तीन लोगों की रिपोर्ट भी पॉजिटिव मिली है। वहीं शनिवार को भी एक पॉजिटिव मिला है। एक साथ 1१ लोगों के पॉजिटिव आने से प्रशासन में हडक़ंप मचा हुआ है। सख्ती की बात कही जा रही है। मिली जानकारी के अनुसार हाल ही पंढरपुर की यात्रा कर लौटे श्रद्धालु कोरोना पीडि़त हैं। बैतूल का एक बैंकर और एक पटवारी की जांच रिपोर्ट पॉजिटिव हैं। तीन दिन पहले जवाहर वार्ड में एक व्यक्ति पॉजिटिव मिला था। उसके कॉन्टेक्ट हिस्ट्री के तीन लोग भी संक्रमित हो गए हैं। प्रशासन का कहना है। घबराने की जरूरत नहीं है। सभी को मामूली बुखार और सर्दी-जुकाम है। इसलिए स्वयं को सुरक्षित रखें और मास्क पहनकर सोशल डिस्टेंस का पालन करें। थाना लोधीखेड़ा पुलिस द्वारा सीमा चौकी पर महाराष्ट्र से आने वाले सभी गाडिय़ों की जांच की जा रही है।थर्मल स्क्रिनिंगकी जा रही है। थाना प्रभारी भूपेंद्र सिंह गुलबांके के अनुसार पुलिस ,स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारी चौकी पर तैनात हैं। नियमों के उल्ंलघन पर वाहनों के चालान काटे जा रहे हैं । इधर ग्राम पंचायत सातनुर में लोधी खेड़ा पुलिस ने बिना हेलमेट एवं दस्तावेज नहीं पाए जाने पर वाहन चालकों के चालान काटे । यातायात नियमों का उल्लंघन करने वाले वाहन चालकों पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने 4700 राजस्व वसूला। बिना मास्क लगाए 30 लोगों से 3000 रुपए जुर्माना लिया। कार्रवाई एसआई प्रीतम सिंह, रामविलास तिवारी, प्रधान आरक्षक कपूरचंद, संदीप चौरसिया, आरक्षक अजय रघुवंशी डुंंगरिया ने की।

Devotees returned after traveling to Pandharpur, suffering from Corona