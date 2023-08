अधिकारियों के मनाने पर भी नहीं मानी

अपनी मांगों को लेकर एक सप्ताह से हड़ताल कर रहीं स्व सहायता समूह की महिलाओं ने एसडीएम कार्यालय के सामने धरना दिया। स्कूलों में भोजन बनाने वाली महिलाएं 1 अगस्त से हड़ताल पर हैं। परियोजना अधिकारी उषा पन्द्रे, शिक्षा विभाग के मोरेश्वर ब्रम्हे महिलाओं को धरना समाप्त कर काम पर लौटने के लिए मनाने पहुंचे।

Did not agree even after persuading the officials