अस्पताल नहीं पहुंची और झूठ भी पकड़ा गया, दो चिकित्सकों को नोटिस

बीएमओ ने डॉ. रश्मि भगत और डॉ. अर्चना ढोबले को कारण बताओ नोटिस जारी किया है। दोनों ही चिकित्सकों से सोमवार को ड्यूटी के दौरान गायब रहने का कारण पूछा गया है। बीएमओ ने बताया कि महिला चिकित्सकों ने जिले में बैठक में होने की बात कही, जबकि जिले में उस दिन कोई बैठक नहीं थी।

Did not reach the hospital and was also caught lying, notice to two doctors