रेत नहीं मिलने से मतदान केंद्रों की मरम्मत में दिक्कत

विधानसभा चुनावों को देखते हुए नगरीय निकाय तथा ग्राम पंचायतों में स्थित मतदान केन्द्रों की मरम्मत तथा रंग रोगन के आदेश जारी किए गए हैं। ये अधिकांश मतदान केन्द्र शासकीय भवनों में स्थित है। इनमें भी बडी संख्या में बूथ शासकीय शालाओं में हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में अधिकांश शालाओं के कमरों की हालत बरसात के बाद खराब है। शौचालय खस्ता हालत में है।

Difficulty in repairing polling stations due to non availability of sand