पांच महीने से पेंशन के लिए चक्कर काट रहा दिव्यांग वृद्ध

ग्राम पंचायत खामखेड़ा के सत्तर साल के दिव्यांग वृद्ध को पांच महीने से पेंशन नहीं मिली है। दोनों पैर से लाचार बगदरी के दिव्यांग जगन पिता बुद्धु आहके ने बताया पेंशन के लिए बैंक के चक्कर लगाएं । पंचायत में सचिव से गुहार लगाई। सचिव ने केवाईसी कराने का हवाला दिया। लोगों ने बताया कि किसी कारण वश जिन ग्रामीणों की पेंशन बंद हो गई उसे पुन: चालू कराने में ग्राम पंचायत के कर्मचारी रुचि नहीं ले रहे।

Disabled old man has been searching for pension for five months