तय अवधि के बाद बोली में शामिल करने पर विवाद

जनपद पंचायत सभागृह में आयोजित अनहोनी मेला की नीलामी विवादों के बीच संपन्न हुई। लेखराम पटेल ने 4 लाख 41 हजार बोली लगाकर ठेका लिया। जनपद पंचायत ने मेला नीलामी के लिए नियम शर्तें तय की पर उनका पालन नहीं किया । तय अवधि के बाद भी चार लोगों से अमानत राशि लेकर नीलामी में बोली लगाने का अवसर दिया गया। इससे दूसरे लोग भडक़ गए और हंगामा करने लगे।

Dispute over inclusion in the bid after the stipulated period