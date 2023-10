क्वार्टर आवंटन पर विवाद ,जड़े दो-दो ताले

Submitted by:

पुराने सिविल अस्पताल भवन के पीछे के जी टाइप के चार क्वाटरों में से तीन में रहने के लिए नर्सेज को आदेश मिलते ही दूसरे सीनियर कर्मचारियों ने इन पर अपने ताले जड़ दिए। एक क्वार्टर पर दो -दो ताले लगे होने से जुनियर और सीनियर के बीच विवाद की स्थिति बन गई।

Dispute over quarter allocation, two locks each