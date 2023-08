विश्वास की कमी से परिवारों में बढ़ रहे विवाद

परिवार परामर्श केन्द्र में छह प्रकरणों की सुनवाई की गई। एक प्रकरण में आवेदिका पत्नी ने बताया कि शादी के 6 वर्ष हो चुके हैं। एक पुत्र है। पति मानसिक रोगी है। सास-ससुर शक करते हैं। मंदिर जाने पर सास -ससुर ने मारपीट कर घर से भगा दिया । इसलिए वह दो माह से मायके मे है। उसने आरोप लगाया कि पति की बीमारी के संबंध में शादी के बाद बताया गया।

Disputes are increasing in families due to lack of trust