District Hospital: नई गाइडलाइन जारी, बदला मरीजों के इलाज का समय

अस्पताल में अब सुबह पांच घंटे और शाम एक घंटे रहेगी ओपीडी, राज्य शासन की गाइडलाइन पर सिविल सर्जन ने दिए आदेश, बाह्य रोगियों का पंजीयन दोपहर 1.45 बजे तक

छिंदवाड़ा। जिला अस्पताल में अब ओपीडी के समय में बदलाव किया गया है। अब ओपीडी सुबह नौ बजे से दोपहर 2 बजे तक एवं सायंकाल 5 से 6 बजे तक रोगियों के परीक्षण करने का समय खुली रहेगी। चिकित्सक 9 बजे ओपीडी में उपलब्ध रहेंगे। रोगियों का पंजीयन दोपहर 1.45 तक किया जाएगा। राज्य शासन की गाइडलाइन पर शुक्रवार को सिविल सर्जन डॉ.शिखर सुराना ने आदेश जारी किए। इससे पहले ओपीडी का समय सुबह नौ बजे से दोपहर 4 बजे निर्धारित था। इसमें दोपहर 1.30 से 2.30 बजे तक भोजनावकाश था। हाल ही में राज्य शासन ने ओपीडी के समय में बदलाव के साथ ही डॉक्टरों की ड्यूटी पर नई गाइडलाइन जारी की थी। उसके बाद इस व्यवस्था को लागू किया गया है।

District Hospital: New guidelines issued, changed the time of treatment of patients, OPD will now be in the hospital for five hours in the morning and one hour in the evening, on the guidelines of the state government, the civil surgeon has given orders, registration of outpatients till 1.45 pm