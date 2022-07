दिन में बजा डीजे, रात में बजीं लाठियां

ग्राम पंचायत लांघा में शनिवार दोपहर पंचायत चुनाव के जश्न में एक घर के सामने डीजे बजाने को लेकर विवाद हो गया। बाद में पंचायत भवन के सामने देर रात दो पक्षों में लाठियां चली। इस दौरान चार लोग घायल हो गए। जीत के जश्न में शनिवार दोपहर डीजे के साथ जुलूस जब संजय गोरेलाल नर्रे के घर के पहुंचा ,तो संजय ने डीजे बजाने से मना किया। उस समय तो कहासुनी के बाद मामला शांत हो गया। रात को इसी बात को लेकर दोनों पक्षों ने लाठियों से एक-दूसरे पर हमला किया।

छिन्दवाड़ा/पांढुर्ना. ग्राम पंचायत लांघा में शनिवार दोपहर पंचायत चुनाव के जश्न में एक घर के सामने डीजे बजाने को लेकर विवाद हो गया। बाद में पंचायत भवन के सामने देर रात दो पक्षों में लाठियां चली। इस दौरान चार लोग घायल हो गए। जानकारी के अनुसार जीत के जश्न में शनिवार दोपहर डीजे के साथ जुलूस जब संजय गोरेलाल नर्रे के घर के पहुंचा ,तो संजय ने डीजे बजाने से मना किया। उस समय तो कहासुनी के बाद मामला शांत हो गया। रात को इसी बात को लेकर संजय नर्रे और राधेश्याम बावने के बीच विवाद हो गया। संजय की ओर से अनिल और राधेश्याम की ओर से गणेश भी विवाद में कूद पड़े। दोनों पक्षों ने लाठियों से एक-दूसरे पर हमला किया। हमले में संजय के सिर व अनिल के हाथ पर चोट लगी है। इसी तरह राधेश्याम और गणेश के सिर पर चोटे लगी है। पुलिस ने दोनों पक्षों के बयान लेकर जांच शुरू की है। इघर नीमढाना सडक़ मार्ग पर न तो स्पीड ब्रेकर हैं और न स्ट्रीट लाइट। इस वजह से आए दिन हादसे होते है। ऊपर से नीमढाना बस स्टैंड पर आवारा मवेशियों का जमघट बना रहता है। शनिवार रात करीब दो बीच तेज रफ्तार अज्ञात वाहन की चपेट से दो गायों की ंमौत हो गई व दो गंभीर रूप से घायल हुई हैं ग्राम के समाज सेवियों ने मिलकर गायों का अंतिम संस्कार किया। ग्रामीणों का कहना है जुन्नारदेव -दमुआ के बीच नीमढाना बस स्टैंड पर 24 घंटे वाहनों का आवागमन रहता है। स्पीड ब्रेकर नहीं होने के कारण गाडिय़ां स्पीड से निकलती है। रात के समय स्ट्रीट लाइट भी नहीं होने से खतरा बढ़ जाता है। इससे पहले भी दुर्घटनाएं हो चुकी है, जिनमें 3 युवकों की मौत हुई थी। ग्रामीणों ने शासन -प्रशासन से स्पीड ब्रेकर के साथ ही स्ट्रीट लाइट लगवाने की मांग की है।

DJ played during the day, sticks played in the night