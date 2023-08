साल भर करते हैं ड्यूटी, मनरेगा कार्यदिवस की ही मिलती है पगार

सालीवाडा शारदा में मेट महासंघ की बैठक आयोजित हुई। वक्ताओं ने कहा कि मेट 12महीने कार्य करते है, लेकिन हमें मजदूरी जितने दिन मनरेगा रोजगार गारंटी का काम चलता है उतने ही दिन की मिलती है। रोजगार गारंटी का काम बंद होने के बाद भी पंचायत में कार्य करते हैं ।

Do duty throughout the year, get salary only for MNREGA working day