प्लास्टिक बोतलों को फेंके नहीं, सफाई वाहन में डालें

नगर पालिका के स्वास्थ्य एवं स्वच्छता विभाग ने बोतल संग्रहण यात्रा निकालकर नागरिकों को स्वच्छता का संदेश दिया। नगर पालिका ने नागरिकों से कहा है कि प्लास्टिक बोतलों को फेंकने की बजाय नगरपालिका के निर्धारित स्थानों पर लगाए नीले डस्टबिन या स्वच्छता वाहन के नीले कंपार्टमेंट में डालकर सहयोग करें।

Do not throw plastic bottles, put them in the cleaning vehicle