गोटमार में नहीं फेंके प्रतिशोध का पत्थर

जाम नदी के तट पर 15 सितंबर को होने वाले गोटमार मेले को लेकर पुलिस थाना में शांति समिति की बैठक हुई। बैठक में एसडीएम आरआर पांडेय ने कहा खेल भावना रहेगी तो कोई भी गंभीर घायल नहीं होगा। प्रतिशोध को लेकर पत्थर न फेंके । इस बात का ख्याल सभी खिलाडिय़ों को रखना होगा।

Do not throw the stone of revenge in Gotmar