12 साल से कर रहे ड्यूटी, वेतन नौ हजार वो भी तीन माह से नहीं मिला

छिन्दवाड़ा/ सौंसर. बारह साल से ड्यूटी कर रहे हैं। कई बार अवकाश के दिन भी काम करते हैं। वेतन नौ हजार है और उसके लिए भी सरकार व प्रशासन की जी हजूरी करनी पड़ती है। पिछले तीन माह से तो वेतन भी नहीं मिला है। ऐसी महंगाई में कैसे घर-परिवार चलाए। यह पीड़ा है सौंसर के ग्राम रोजगार सहायकों की। तीन माह से वेतन नहीं मिलने से ग्राम रोजगार सहायकों को आर्थिक संकट का सामना करना पड़ रहा है। ग्राम रोजगार सहायक संगठन ने जनपद के मुख्य कार्यपालन अधिकारी को समस्याओं को लेकर ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में कहा कि वे 12 वर्षों से अपने दायित्वों का निर्वहन कर रहे हैं। शासन द्वारा रोजगार सहायक को मात्र 9 हजार रुपए मानदेय दिया जा रहा है। इसमें भी नवंबर, दिसंबर एवं जनवरी का मानदेय अभी तक नहीं मिला है। संगठन ने कहा है कि जब तक तीन माह का वेतन नहीं दिया जाता वे सामूहिक अवकाश पर रहेंगे। उनकी अन्य मांगों में ग्राम रोजगार सहायक के नाम से योजना के आईडी पासवर्ड नहीं बनाए जाएं। शासकीय अवकाश के दिन किसी प्रकार का काम ना दिया जाए। ग्राम रोजगार सहायकों को मनरेगा, प्रधानमंत्री आवास, स्वच्छ भारत मिशन के कामों के लिए रखा था। इन तीन योजनाओं को छोडक़र अन्य कार्य करने को बाध्य नहीं किया जाए। किसी अन्य योजना का कार्य करने के लिए लिखित आदेश जारी किया जाए। समस्याओं का निराकरण होने तक रोजगार सहायक सामूहिक अवकाश पर हैं। इधर छिन्दवाड़ा जिला टेक्सटाइल कामगार संघ ने रेमण्ड कर्मचारियों की विभिन्न मांगों को लेकर ज्ञापन सौंपा। टेक्सटाइल कामगार संघ के रेवाराम चौरे ने बताया सोमवार को रेमंड कंपनी प्रबंधन को श्रम समझौता संबंधी कार्यवाही करने एवं श्रमिकों की समस्याओं को लेकर कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा गया।

Doing duty for 12 years, salary nine thousand, that too was not received for three months