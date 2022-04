दानदाता ने बनवा दी टंकी पर प्रशासन पानी भी नहीं भरवा रहा

परासिया नगर का मोक्षधाम प्रशासनिक उपेक्षा का शिकार है। एक दानदाता मे ने यहां पानी के लिए टंकी का निर्माण कराया गया है, लेकिन नगरपालिका द्वारा यहां नियमित पानी की व्यवस्था तक नही की गई है। इसी तरह जनसहयोग से अन्य व्यवस्थाएं की गई है। इसके बाद भी प्रशासन ध्यान नहीं दे रहा।

छिन्दवाड़ा/परासिया. नगर का बीजी सायडिंग रोड स्थित मोक्षधाम प्रशासनिक उपेक्षा का शिकार है। एक दानदाता मे ने यहां पानी के लिए टंकी का निर्माण कराया गया है, लेकिन नगरपालिका द्वारा यहां नियमित पानी की व्यवस्था तक नही की गई है। इसी तरह जनसहयोग से अन्य व्यवस्थाएं की गई है। इसके बाद भी प्रशासन ध्यान नहीं दे रहा। नगरपालिका की लापरवाही से यहां कचरे का ढेर लगा हुआ है। मुख्य मोक्षधाम होने से यहां अक्सर शवदाह होते रहते हैं लोगों का आना जाना लगा रहता है। पूरे परिसर में कूडा फैला हुआ है। तीन प्रतीक्षालय बने हुए है, लेकिन इसमें भी सफाई का अभाव है। ब्लाक कांग्रेस सेवादल अध्यक्ष ललित सूर्यवंशी ने नपा सीएमओ से मोक्षधाम परिसर की नियमित साफ सफाई कराने तथा ग्रीष्मकाल में पेयजल व्यवस्था बनाने की मांग की है।वहीं बोरगांव के अम्बेडकर चौक से टोला तक वार्ड में लोगों ने निस्तार पानी निकास के लिए रोड के ऊपर पाइप बिछा लिए हैं। कई लोगों ने सडक को खोद दिया है। हर घर के सामने सडक़ पर लगे पाइप स्पीड ब्रेकर की तरह है। इसके चलते मोटरसाइकिल चालकों को परेशानी झेलनी पड़ रही है। लोगों ने ग्राम पंचायत से कार्रवाई की मांग की है।इधर मोहगांव इलाके में शुक्रवार को रखरखाव कार्य पूर्ण होने के बाद शनिवार को पूरे दिन बिजली आपूर्ति की गई। इससे गर्मी से लोगों को राहत मिली । किसानों की परेशानी भी दूर हुई। ग्रामीणों का कहना है कि ऐसे ही पूरे दिन बिजली मिलते रहे ताकि पानी की किल्लत या अन्य समस्या नहीं हो । ग्राम मुंगनापार, नंदवानी, भुम्मा मरराम, डूकरझेला, जामलापानी, देवली अन्य गावों मे पूरे दिन बिजली मिलने से राहत मिली।

Donor got the tank built but the administration is not even filling water