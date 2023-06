अवैध कनेक्शनों से खींच रहे दूसरों के हिस्से का पानी

Submitted by:

मारूड़ में ग्राम पंचायत की लापरवाही से वैध नल कनेक्शन वालों को जलसंकट का सामना करना पड़ रहा है। यहां अलग- अलग वार्डों में आधा दर्जन लोगों ने मुख्य पाइप लाइन को तोडक़र अवैध नल कनेक्शन कर लिए हैं।

Drawing water from others' share through illegal connections