डीजल बचाने के लिए जान से खिलवाड़ कर रहे वाहन चालक

कोयलाचंल में घाट सेक्शन में भारी वाहनों के चालक डीजल बचाने के लिए जान पर खेल रहे हैं। घाट शुरू होते ही चालक इंजन बंद कर देते हैं। घाट सेक्शन 8 से 10 किलोमीटर तक के और घुमावदार हैं। भमोड़ी बस स्टैंड के समीप सोमवार रात लगभग 9 बजे ऐसे ही एक डंपर की टक्कर से वेकोलि कर्मचारी घायल हो गया।

छिन्दवाड़ा/परासिया. कोयलाचंल में घाट सेक्शन में भारी वाहनों के चालक डीजल बचाने के लिए जान पर खेल रहे हैं। घाट शुरू होते ही चालक इंजन बंद कर देते हैं। घाट सेक्शन ८ से १० किलोमीटर तक के और घुमावदार हैं। भमोड़ी बस स्टैंड के समीप सोमवार रात लगभग 9 बजे ऐसे ही एक डंपर की टक्कर से वेकोलि कर्मचारी घायल हो गया। पुलिस ने बताया कि डंपर चालक बुधलाल ने लापरवाही पूर्वक वाहन चलाते हुए इकलेहरा निवासी वेकोलि कर्मचारी राजकुमार पिता रमाशंकर केवट को टक्कर मार दी। उसके पैर में गंभीर चोट आई।स्थानीय लोगों की सहायता से घायल को एंबुलेंस से वेकोलि चिकित्सालय बरकुही पहुंचाया गया। पुलिस ने वाहन चालक के विरुद्ध मामला पंजीबद्व किया गया है। प्रत्यक्षदर्शियो ने बताया कि डंपर चालक वाहन को बंद करके रोल कर रहा था। इस वजह से ब्रेक नहीं लगे। गौरतलब है कि डीजल बचाने के चक्कर में ट्रक एवं डंपर चालक वाहन को रोल करते है। इससे गंभीर दुर्घटना की आशंका रहती है। अवैध सम्बन्ध के शक में दो लोगों में विवाद के बाद एक शख्स वे दूसरे के सिर पर ईंट दे मारी। वारदात मंगलवार दोपहर को राजोराकला और चिचघाट के बीच सडक़ पर हुई। हमले में घायल राजोराकला निवासी परमेश्वर उईके (24) ने पुलिस को दर्ज कराई शिकायत में बताया कि चिचघाट का रामभाउ आहके उसे घर से बुलाकर सडक़ पर ले गया। जहां अवैध संबंध को लेकर शक जताया । विवाद करने लगा। इस बीच रामभाउ ने परमेश्वर उईके ईंट सिर पर दे मारी। पुलिस ने अपराध दर्ज कर लिया है।

Drivers playing with their lives to save diesel