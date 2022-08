पत्थरमार खेल पर ड्रोन से रखेंगे नजर, दो अस्थायी अस्पताल भी होंगे

जाम नदी के तट पर 27 अगस्त को आयोजित होने वाले गोटमार खेल को लेकर प्रशासन तैयारियों में जुटा है। नदी के दोनों किनारों पर आबाद पांढुर्ना व सांवरगांव के लोग एक-दूसरे पर पत्थर मारेंगे। दोनों तरफ घायलों के इलाज के लिए अस्पताल व एम्बुलेंस की व्यवस्था की गई है। पुलिस प्रशासन गोफ न चलाने वालों पर ड्रोन कैमरों से निगरानी रखेगा। जानबूझकर किसी को पत्थर मारते हुए पाए जाने पर सख्त कार्रवाई होगी। कलेक्टर सौरभ कुमार सुमन और पुलिस अधीक्षक विवेक अग्रवाल ने इसी सिलसिले में पांढुर्ना में शांति समिति की बैठक ली।

छिन्दवाड़ा/पांढुर्ना. जाम नदी के तट पर २७ अगस्त को आयोजित होने वाले गोटमार खेल को लेकर प्रशासन तैयारियों में जुटा है। नदी के दोनों किनारों पर आबाद पंढुर्ना व सांवरगांव के लोग एक-दूसरे पर पत्थर मारेंगे। दोनों तरफ घायलों के इलाज के लिए अस्पताल व एम्बुलेंस की व्यवस्था की गई है। पुलिस प्रशासन गोफ न चलाने वालों पर ड्रोन कैमरों से निगरानी रखेगा। जानबूझकर किसी को पत्थर मारते हुए पाए जाने पर सख्त कार्रवाई होगी।कलेक्टर सौरभ कुमार सुमन और पुलिस अधीक्षक विवेक अग्रवाल ने इसी सिलसिले में पांढुर्ना में शांति समिति की बैठक ली। कलेक्टर ने कहा कि परंपरा किसी भी व्यक्ति के जीवन से बड़ी नहीं होती है। हमें हिंसा से बचना होगा। हमारे खेल से कोई अपंग हो जाएं या किसी किसी को ऐसी चोट पहुंचे जिससे परिवार दुखी हो जाए। इस तरीके का खेल नहीं खेलना है। उन्होंने युवाओं से कहा कि अपने साथ सामने वाले का ख्याल भी रखें। परंपरा भी निभाई जाएं और सभी सुरक्षित अपने घर लौटे।

कलेक्टर ने कहा कि इस साल नदी का जलस्तर अधिक है। पत्थर के साथ पानी का खतरा भी है। बेसुध व्यक्ति को नहीं पता होता है कि उसके साथ कब क्या हो जाएगा । इसलिए होश में रहकर खेल खेलें। उन्होंने नागरिकों की शिकायत पर चिकित्सा विभाग के अमले को समय से पहले अस्थाई अस्पतालों में पहुंचने और मेला खत्म होने तक वहां रहने के निर्देश दिए। इसी तरह पुलिस विभाग को चिकित्सकों की सुरक्षा करने को कहा। नागरिकों से कहा कि चिकित्सकों से अच्छा व्यवहार करें। इस मौके पर पुलिस अधीक्षक विवेक अग्रवाल ने कहा कि पिछले वर्ष की तुलना में सुरक्षा व्यवस्था और ज्यादा सुदृढ़ होगी। ड्रोन कैमरों से गोफ न चलाने वालों पर निगरानी रखी जाएगी। जानबूझकर किसी को पत्थर मारते हुए पाए जाने पर सख्त कार्रवाई होगी। उन्होंने कहा कि परंपरा स्वस्थ, कल्याणकारी और जनहितकारी हो तो उसका निर्वहन होना चाहिए ,लेकिन ऐसी परंपरा जिससे अहित ज्यादा हो रहा है तो एक सभ्य समाज को इसके स्वरूप में बदलाव करना चाहिए। इस मौके पर एडिशनल कलेक्टर ओमप्रकाश सनोडिया, एएसपी राजेन्द्र सिंह, एसडीएम आरआर पंाडे और विभागीय अधिकारी उपस्थित थे। बैठक में पंाढुर्ना व सांवरगांव पक्ष के लोगों ने अपने सुझाव दिए। उमेश अरुकुडे ने पिछले साल की तरह इस साल भी गोफन पर प्रतिबंध लगाने और गोफन चलाने वालों पर ड्रोन से नजर रखने को कहा। पिछले साल ड्रोन कैमरे के कारण गोफन नहीं चली और घायल भी कम हुए। भूषण केवटे ने कहा कि चिकित्सक पूरे समय अस्पताल में रहें। मेला खत्म होने से पहले ही चिकित्सक लौट जाते हैं। पार्षद सुरेश खोड़े ने कहा कि शराब की दुकान को खुला रखा जाए। इसी तरह सांवरगांव पक्ष के कावले ने चिकित्सा विभाग की शिकायत करते हुए अच्छी सुविधाएं प्रदान करने की मांग की।

Drone will keep an eye on stone-pelting game, there will also be two temporary hospitals