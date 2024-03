MSP: बोनस की घोषणा से पंजीयन के लिए लगी कतार

Submitted by:

छिंदवाड़ाPublished: Mar 13, 2024 11:51:08 am

- पांच लाख क्विंटल से अधिक होगी गेहूं की खरीदी

- पिछले साल से ज्यादा किसान रजिस्टर्ड, पर्याप्त गेहूं आने का अनुमान

Due to announcement of bonus, queue for registration started