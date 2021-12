पंचायत चुनाव में ड्यूटी से नगर निकाय में काम अटके

त्रिस्तरीय पंचायत चुनावों की तैयारियों की वजह से सौंसर नगर पालिका में कामकाज प्रभावित होने लगा है। सौंसर भाजपा महामंत्री दिनेश खड़तकर ने इस सम्बन्ध में नगर पालिका अध्यक्ष लक्ष्मण चाके का ध्यान आकर्षित कराया। चाके ने प्रशासनिक आदेश का हवाला देते हुए बताया कि चुनाव में पालिका के कर्मचारियों की सेवाएं ली गई है। चाके ने इस बाबत प्रशासन को शीघ्र अवगत कराते हुए यथास्थिति बनाए जाने की बात कही है।

छिन्दवाड़ा/सौंसर. त्रिस्तरीय पंचायत चुनावों की तैयारियों की वजह से सौंसर नगर पालिका में कामकाज प्रभावित होने लगा है। निर्वाचन कार्य के लिए अधिकारी और कर्मचारियों की सेवाएं लिये जाने से नगरीय निकाय के कार्य नही हो रहे हैं। नागरिकों के अनुसार पालिका कार्यालय में किसी भी काउंटर पर जाने पर जवाब मिलता है कि कर्मचारी चुनावी डयूटी पर हैं। विभागीय कार्य से आने वाले नागरिकों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। जिससे लोगों में नाराजगी बनी हुई है।सौंसर भाजपा महामंत्री दिनेश खड़तकर ने इस सम्बन्ध में नगर पालिका अध्यक्ष लक्ष्मण चाके का ध्यान आकर्षित कराया। चाके ने प्रशासनिक आदेश का हवाला देते हुए बताया कि चुनाव में सौंसर नगर पालिका के कर्मचारियों की सेवाएं ली गई है। इस वजह से काम से आने वाल नागरिकों को समस्या हो रही है। इन दिनों एपीएल सफेद कार्ड नहीं बन पा रहें। इस वजह से गरीबों को राशन नही मिल रहा है। अन्य कार्य भी प्रभावित हो रहे हैं। चाके ने इस बाबत प्रशासन को शीघ्र अवगत कराते हुए यथास्थिति बनाए जाने की बात कही है।नामांकन फार्म-पंचायत चुनाव में पंच, सरपंच, जनपद सदस्य के लिए नामांकन फार्म जमा होने शुरू हो गए हैं। मंगलवार को दूसरे दिन एक भी नाम निर्देशन पत्र जमा नहीं हुआ है। सरकार द्वारा आरक्षण को लेकर दिए गए नये निर्देशों के कारण तथा सर्वोच्च न्यायालय में चल रही सुनवाई के कारण जनप्रतिनिधि वेट एंड वाच की स्थिति में है। ग्राम पंचायत भवन बोरगांव में नाम निर्देशन पत्र मिलना शुरू हो गए हैं। रिटर्निंग ऑफि सर मस्तक कार ने बताया कि सोमवार को सरपंच के लिए एक एवं मंगलवार को दो फार्म लिए गए। इसी तरह पंच के लिए दो निर्देशन पत्र खरीद गए। पुलिस चौकी प्रभारी भूपेंद्र गुलबांके ने पंचायत निर्वाचन केंद्रों में व्यवस्था का जायजा लिया।

Due to duty in Panchayat elections, work in the municipal body got stuck