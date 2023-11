कपास में नमी अधिक होने से समर्थन मूल्य पर शुरु नहीं हुई खरीदी

कपास में नमी के चलते सीसीआई केन्द्र पर खरीद शुरू नहीं हो सकी है। जबकि शहर की चार में से दो जिनिंग में कपास की खरीदी का मुहुर्त हो चुका है। चुनाव के बाद अन्य दो जिनिंग में खरीदी प्रारंभ होगी। इस समय जो कपास बाजार में बिकने लिए पहुंच रहा है उसमें नमीं 16 से 17 प्रतिशत तक है। जबकि सीसीआई 14 प्रतिशत तक नमी का माल खरीदता है।

Due to high moisture in cotton, procurement did not start at support price